Anche i presidi ospedalieri della Sardegna aderiscono alla Giornata mondiale per la promozione dell´igiene delle mani in programma domani. Quest´anno, lo slogan è "Salva le vite: pulisci le tue mani" Igiene mani: anche la Sardegna alla Giornata mondiale



CAGLIARI - Anche i presidi ospedalieri della Sardegna aderiscono alla Giornata mondiale per la promozione dell'igiene delle mani in programma domani, domenica 5 maggio. Quest'anno, lo slogan dell'iniziativa, lanciata dall'Organizzazione mondiale della sanità nel 2005, è “Salva le vite: pulisci le tue mani”. Per l'occasione, la Regione autonoma della Sardegna ha ideato un manifesto informativo a disposizione di tutti i presidi della rete sanitaria dell'Isola.



Un messaggio, rivolto ad operatori e pazienti, dove sono stati riportati cinque semplici, ma fondamentali, passaggi per una pratica considerata il cardine della prevenzione delle infezioni associate all'assistenza. Secondo i dati dell'European centre for disease prevention and control, in Europa, oltre 4milioni di pazienti (7percento dei ricoveri ospedalieri) contraggono ogni anno un'infezione correlata all'assistenza. Circa il 30percento di queste infezioni sono considerate prevenibili da programmi di igiene e controllo intensivo.



I cinque momenti fondamentali per l'igiene delle mani ricordati dall'Oms (non a caso si è scelto il 5 maggio per la celebrazione della giornata mondiale, così come cinque sono le dita della mano) sono, nell'ordine: prima del contatto con i paziente; prima di una manovra asettica; dopo l'esposizione a un liquido biologico; dopo il contatto con il paziente; dopo il contatto con ciò che è intorno al paziente. L'iniziativa vuole richiamare l'attenzione sull'importanza di questa semplice procedura non solo nella prevenzione della diffusione delle malattie infettive, ma anche nella lotta all'allarmante fenomeno dell'antibiotico-resistenza.