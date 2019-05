Condividi | Red 18:33 «Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico», ha dichiarato il vicepremier a proposito delle prossime Elezioni. Ad Alghero per l´avvio del minitour sardo, ha ironizzato: «Se ci fossimo stati noi tre settimane senza Giunta regionale, saremmo finiti sulla Cnn e Al Jazeera» Di Maio: «se li rivotate, problemi vostri»



ALGHERO – E' un Luigi Di Maio “carico” quello che ha iniziato da Alghero il suo minitour isolano, in vista delle Elezioni europee del 26 maggio e le Comunali del 16 giugno. Il vicepremier è arrivato oltre le 12 in Piazza Civica, arringando le folle ed elencando le cose che il Governo a trazione pentastellata ha fatto e quelle che, con il tempo, punta a fare.



Un Di Maio non certo tenero con la nascente Giunta Solinas. «Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. Se li rivotate sono problemi vostri», ha dichiarato, riferendosi tanto al Centrodestra isolano, quanto al Pd nazionale, quello «dei vitalizi e delle pensioni d'oro».



Ed a proposito dei ritardi per il completamento della Giunta sarda ha ironizzato: «Se ci fossimo stati noi tre settimane senza Giunta regionale, saremmo finiti sullla Cnn e Al Jazeera». Dopo pranzo, il vicepremier è andato verso il sud dell'Isola, dove è atteso prima a Cagliari e poi ad Assemini per altri due incontri con gli elettori.



Nella foto: un momento dell'intervento di Luigi Di Maio Commenti ALGHERO – E' un Luigi Di Maio “carico” quello che ha iniziato da Alghero il suo minitour isolano, in vista delle Elezioni europee del 26 maggio e le Comunali del 16 giugno. Il vicepremier è arrivato oltre le 12 in Piazza Civica, arringando le folle ed elencando le cose che il Governo a trazione pentastellata ha fatto e quelle che, con il tempo, punta a fare.Un Di Maio non certo tenero con la nascente Giunta Solinas. «Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. Se li rivotate sono problemi vostri», ha dichiarato, riferendosi tanto al Centrodestra isolano, quanto al Pd nazionale, quello «dei vitalizi e delle pensioni d'oro».Ed a proposito dei ritardi per il completamento della Giunta sarda ha ironizzato: «Se ci fossimo stati noi tre settimane senza Giunta regionale, saremmo finiti sullla Cnn e Al Jazeera». Dopo pranzo, il vicepremier è andato verso il sud dell'Isola, dove è atteso prima a Cagliari e poi ad Assemini per altri due incontri con gli elettori.Nella foto: un momento dell'intervento di Luigi Di Maio