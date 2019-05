Condividi | S.O. 12:35 I rappresentanti regionali di WWF, Lipu, Italia Nostra e Gruppo Intervento Giuridico precisano che la presenza della posidonia spiaggiata sul litorale sabbioso tra Alghero e Fertilia non è una calamità ma un fatto naturale «Via le ruspe dalla spiaggia di Alghero»



ALGHERO - Appello urgente indirizzato al Sindaco di Alghero, Mario Bruno, perchè faccia interrompere i lavori in corso di esecuzione con mezzi pesanti per la rimozione della posidonia dalla spiaggia cittadina. «La presenza della posidonia spiaggiata sul litorale sabbioso tra Alghero e Fertilia non è una calamità ma un fatto naturale. Infatti la posidonia (Posidonia oceanica) è una pianta superiore che vive in mare e il deposito sui litorali assolve una funzione importante per l’ecosistema marino, i suoi habitat, le specie animali e vegetali».



Così le associazioni WWF, Lipu, Italia Nostra e Gruppo Intervento Giuridico, che con una m issiva a firma di Carmelo Spada, Francesco Guillot, Graziano Bullegas e Stefano Deliperi puntualizzano come «dal punto di vista ecologico la rimozione della posidonia spiaggiata, ancor peggio con pesanti mezzi meccanici, è potenzialmente dannosa per la biodiversità delle biocenosi, ovvero delle comunità animali e vegetali della battigia e per la sabbia stessa che viene compressa e pestata trasformando la spiaggia in un duro e solido battistrada».



