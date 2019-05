Condividi | S.O. 11:00 Tre i contendenti: due assessore uscenti della Giunta guidata da Massimo Zedda, Francesca Ghirra (Urbanistica) e Marzia Cilloccu (Turismo) e il dem Matteo Lecis Cocco Ortu Primarie, urne aperte a Cagliari



CAGLIARI - Aperte le urne dalle 8 e sino alle 20 a Cagliari per le primarie del centrosinistra che definiranno il nome del candidato dello schieramento. Tre i contendenti: due assessore uscenti della Giunta guidata da Massimo Zedda, Francesca Ghirra (Urbanistica) e Marzia Cilloccu (Turismo) e il dem Matteo Lecis Cocco Ortu.



Possono votare tutti i cittadini cagliaritani (compresi i sedicenni e gli immigrati con permesso di soggiorno) con diritto di voto per le elezioni amministrative che verseranno al seggio, a titolo di rimborso delle spese organizzative, il contributo di 2 euro. Per la corsa in programma il 16 giugno è già in lizza per il centrodestra Paolo Truzzu mentre a breve arriverà l'indicazione del candidato di Cinquestelle. In campo per i Verdes l'ambientalista Angelo Cremone.



In Sardegna andranno al voto 29 comuni, fra cui, oltre a Cagliari, anche Sassari e Alghero. Pri ad Alghero si vive la situazione più ingarbugliata dopo lo stop di Forza Italia alla scelta di lega e Psd'Az che indicavano Mario Conoci. Sul tavolo il testa a testa col consigliere comunale Nunzio Camerada. Commenti CAGLIARI - Aperte le urne dalle 8 e sino alle 20 a Cagliari per le primarie del centrosinistra che definiranno il nome del candidato dello schieramento. Tre i contendenti: due assessore uscenti della Giunta guidata da Massimo Zedda, Francesca Ghirra (Urbanistica) e Marzia Cilloccu (Turismo) e ilMatteo Lecis Cocco Ortu.Possono votare tutti i cittadini cagliaritani (compresi i sedicenni e gli immigrati con permesso di soggiorno) con diritto di voto per le elezioni amministrative che verseranno al seggio, a titolo di rimborso delle spese organizzative, il contributo di 2 euro. Per la corsa in programma il 16 giugno è già in lizza per il centrodestra Paolo Truzzu mentre a breve arriverà l'indicazione del candidato di Cinquestelle. In campo per i Verdes l'ambientalista Angelo Cremone.In Sardegna andranno al voto 29 comuni, fra cui, oltre a Cagliari, anche Sassari e Alghero. Pri ad Alghero si vive la situazione più ingarbugliata dopo lo stop di Forza Italia alla scelta di lega e Psd'Az che indicavano Mario Conoci. Sul tavolo il testa a testa col consigliere comunale Nunzio Camerada.