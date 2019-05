Condividi | Antonello Peru 13:05 L'opinione di Antonello Peru Stimo Campus ma la priorità è Sassari



Confermo la mia più totale stima nei confronti di Nanni Campus al quale sono legato da una profonda amicizia ma anche da una comune visione politica sui temi e sulle strategie da attuare per lo sviluppo del nostro territorio. Questo non significa che ci sia stato con lui un incontro per discutere un eventuale accordo o appoggio alla sua candidatura. Se questo fosse accaduto non avrei avuto difficoltà nel renderlo pubblico e nel comunicarlo anche attraverso gli organi di informazione. La realtà delle cose è che insieme a tutto il gruppo che mi ha sostenuto alle regionali stiamo aspettando di capire quale sarà l’evoluzione della situazione e chi ed in che modo sarà candidato a ricoprire la carica di Sindaco di Sassari. Per noi è e rimane prioritario il bene di Sassari e di tutto il nord ovest della Sardegna. Da questo territorio intero sono stato eletto e ho ricevuto un consenso che mi spinge ad impegnarmi con tutte le forze a mia disposizione per dare quelle risposte che i cittadini di tutto il sassarese si attendono. Questo significa lavorare senza sosta e senza guardare a traguardi personali. Rispetto a quanto scritto in questi giorni corrisponde invece al vero che in questo momento, oltre alla attività politica legata al ruolo di consigliere regionale, sto discutendo e lavorando con un meraviglioso e affiatato gruppo di amici ad un progetto politico in vista delle prossime elezioni amministrative a Sorso. Nessuna “guerra civile” ma, al contrario, la costruzione di un programma che possa essere messo al servizio della nostra comunità. Mi piace ragionare e discutere in termini positivi e propositivi e non esclusivamente di contrapposizione, così ho sempre fatto e così stiamo facendo in queste settimane con davanti un solo obiettivo: dare a Sorso un’amministrazione efficiente e capace. Questa è un’attenzione che devo al luogo nel quale sono nato e vivo ma, come già detto, c’è un obiettivo ed un traguardo complessivo: lo sviluppo, la crescita e la ripresa di tutta la Sardegna e del nord ovest dell’isola in particolare.



