Condividi | S.O. 16:23 Insediamento previsto il prossimo 7 di luglio. Dal 2001 al 2013 è stato missionario a Cuba e dal 2013 al 2016 segretari generale per la formazione dell´Ordine dei Frati minori conventuali. L´annuncio sabato mattina Mons Carboni nuovo Vescovo a Oristano



ORISTANO - L'annuncio della nomina, come prescrivono le indicazioni della Santa Sede, è stato dato in contemporanea alle 12 in punto a Oristano dall'arcivescovo uscente monsignor Ignazio Sanna e da Carboni ad Ales, diocesi della quale era stato nominato vescovo il 10 febbraio del 2016 e della quale per il momento rimane amministratore apostolico. Allo stesso modo, monsignor Sanna resterà amministratore apostolico dell'Arcidiocesi di Oristano fino al giorno del suo addio, che è stato già fissato per il 30 giugno.



Monsignor Carboni è nato a Scano di Montiferro, in provincia di Oristano, ma nella diocesi di Alghero-Bosa, il 12 ottobre del 1958 e prima di diventare vescovo ha indossato il saio di frate minore conventuale. Dal 2001 al 2013 è stato missionario a Cuba e dal 2013 al 2016 segretari generale per la formazione dell'Ordine dei Frati minori conventuali. Nel suo curriculum spiccano i baccellierati in Filosofia e Sacra Teologia e la Licenza in Psicologia presso la Pontifica Università Gregoriana.



Nel saluto ai fedeli dell'arcidiocesi, mons. Carboni ha ricordato di aver già percorso un tratto della strada vocazionale e ministeriale e si è detto sicuro di poter confidare nell'accoglienza di tutti gli uomini e le donne che quotidianamente testimoniano la fede in Cristo" e a loro ha chiesto di accompagnare il suo servizio episcopale" e ha invocato l'aiuto per se e per tutti i fedeli. Commenti ORISTANO - L'annuncio della nomina, come prescrivono le indicazioni della Santa Sede, è stato dato in contemporanea alle 12 in punto a Oristano dall'arcivescovo uscente monsignor Ignazio Sanna e da Carboni ad Ales, diocesi della quale era stato nominato vescovo il 10 febbraio del 2016 e della quale per il momento rimane amministratore apostolico. Allo stesso modo, monsignor Sanna resterà amministratore apostolico dell'Arcidiocesi di Oristano fino al giorno del suo addio, che è stato già fissato per il 30 giugno.Monsignor Carboni è nato a Scano di Montiferro, in provincia di Oristano, ma nella diocesi di Alghero-Bosa, il 12 ottobre del 1958 e prima di diventare vescovo ha indossato il saio di frate minore conventuale. Dal 2001 al 2013 è stato missionario a Cuba e dal 2013 al 2016 segretari generale per la formazione dell'Ordine dei Frati minori conventuali. Nel suo curriculum spiccano i baccellierati in Filosofia e Sacra Teologia e la Licenza in Psicologia presso la Pontifica Università Gregoriana.Nel saluto ai fedeli dell'arcidiocesi, mons. Carboni ha ricordato di aver già percorso un tratto della strada vocazionale e ministeriale e si è detto sicuro di poter confidare nell'accoglienza di tutti gli uomini e le donne che quotidianamente testimoniano la fede in Cristo" e a loro ha chiesto di accompagnare il suo servizio episcopale" e ha invocato l'aiuto per se e per tutti i fedeli.