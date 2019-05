Condividi | Red 22:48 L´assessore comunale uscente all´Urbanistica ha vinto le Primarie con oltre il 50percento dei voti. Alle sue spalle, la collega di Giunta Marzia Cilloccu ed il consigliere comunale del Pd Matteo Lecis Cocco-Ortu Cagliari: Francesca Ghirra per il dopo Zedda



CAGLIARI – Il candidato sindaco della Coalizione di Centrosinistra alle Elezioni amministrative di Cagliari, in programma domenica 16 giugno, sarà una donna. E' Francesca Ghirra, assessore comunale uscente all'Urbanistica, che oggi (domenica) ha vinto le Primarie con oltre il 50percento dei voti. Alle sue spalle, la collega di Giunta Marzia Cilloccu ed il consigliere comunale del Pd Matteo Lecis Cocco-Ortu.



«Nell’esprimere grande soddisfazione per l’elevata partecipazione che ha caratterizzato le elezioni primarie per la scelta del candidato sindaco di Cagliari, per la Coalizione di Centrosinistra – dichiara il segretario regionale del Pd Emanuele Cani - colgo l’occasione per complimentarmi con la vincitrice Francesca Ghirra. Partecipazione e risultato che dimostrano l’elevata passione e il grande interesse che i cagliaritani hanno per la propria città».



«Allo stesso tempo, non posso che ringraziare per l’impegno e la passione politica dimostrata gli altri due partecipanti alle Primarie, Marzia Cilloccu e Matteo Lecis Cocco Ortu. Un apprezzamento anche per il clima di rispetto e di correttezza che ha caratterizzato questo appuntamento politico elettorale. Ora – conclude il segretario Dem - l’attenzione di tutti noi deve essere indirizzata all’appuntamento elettorale di giugno».



Nella foto: la candidata sindaca Francesca Ghirra Commenti CAGLIARI – Il candidato sindaco della Coalizione di Centrosinistra alle Elezioni amministrative di Cagliari, in programma domenica 16 giugno, sarà una donna. E' Francesca Ghirra, assessore comunale uscente all'Urbanistica, che oggi (domenica) ha vinto le Primarie con oltre il 50percento dei voti. Alle sue spalle, la collega di Giunta Marzia Cilloccu ed il consigliere comunale del Pd Matteo Lecis Cocco-Ortu.«Nell’esprimere grande soddisfazione per l’elevata partecipazione che ha caratterizzato le elezioni primarie per la scelta del candidato sindaco di Cagliari, per la Coalizione di Centrosinistra – dichiara il segretario regionale del Pd Emanuele Cani - colgo l’occasione per complimentarmi con la vincitrice Francesca Ghirra. Partecipazione e risultato che dimostrano l’elevata passione e il grande interesse che i cagliaritani hanno per la propria città».«Allo stesso tempo, non posso che ringraziare per l’impegno e la passione politica dimostrata gli altri due partecipanti alle Primarie, Marzia Cilloccu e Matteo Lecis Cocco Ortu. Un apprezzamento anche per il clima di rispetto e di correttezza che ha caratterizzato questo appuntamento politico elettorale. Ora – conclude il segretario Dem - l’attenzione di tutti noi deve essere indirizzata all’appuntamento elettorale di giugno».Nella foto: la candidata sindaca Francesca Ghirra