Condividi | Red 9:06 I ragazzi di mister Antonio Baldino hanno vinto anche la terza stracittadina sulla tre disputate in stagione contro la Futsal Alghero. 6-4 il risultato registrato al PalaCorbia, nel match valido per la penultima giornata del girone B del campionato regionale di serie C2 Calcio a 5: Audax regina dei derby



ALGHERO - Audax regina dei derby. I ragazzi di mister Antonio Baldino hanno vinto anche la terza stracittadina sulla tre disputate in stagione contro la Futsal Alghero. 6-4 il risultato registrato al PalaCorbia, nel match valido per la penultima giornata del girone B del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5. La partita è iniziata con 1' di raccoglimento per la morte di Claudio Pigò.



PRIMO TEMPO. Audax in vantaggio al 5' con Ciro D'Antonio. La Futsal non reagisce e tra il 10' ed il 13', arrivano anche le reti di Gianni Salvatore ed Ivo Sanna. Sotto 3-0, la Futsal ci prova con il Fabio Cossu, che centra la traversa al 20'. La fortuna non sorride agli ospiti, perchè al 22' l'Audax cala il poker con Ivo Sanna. Tre minuti dopo, Becca sblocca la Futsal ma, allo scadere, arriva il 5-1 firmato da D'Antonio.



SECONDO TEMPO. Al 36', mister Cossu trova il 5-2, ma passano quattro minuti e D'Antonio ristabilisce le distanze. Nel giro di due minuti, tra il 44' ed il 45', arrivano la reti di Gianluca Idili e Luca Todde, per il 6-4 finale. Al 47', guai al ginocchio per D'Antonio, che saluta il match. Due minuti dopo, Emanuele Roma va in gol ma, su un precedente fallo, l'arbitro non ha concesso il vantaggio: solo punizione per l'Audax, che non porta a niente.



AUDAX ALGHERESE-FUTSAL ALGHERO 6-4:

AUDAX ALGHERESE: Puledda, Catogno, Roma, Ivo Sanna, Oggianu, D'Antonio, Salvatore, Andrea Sanna, Toro, Cotza. Allenatore Antonio Baldino.

FUTSAL ALGHERO: Iacomino, Palomba, Melone, Pica, Todde, Arru, Cossu, Mucelli, Becca, Idili, Reygada Velasquez. Allenatore Fabio Cossu.

