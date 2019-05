Condividi | Red 13:18 Mercoledì mattina, il Centro culturale La Vetreria di Pirri ospiterà il primo incontro con gli operatori turistici nell’ambito del progetto lanciato dal Comune del capoluogo regionale e coordinato dalla Sintur Destinazione Cagliari: il futuro nel turismo



CAGLIARI - Operatori turistici, associazioni di categoria, consorzi ed enti turistici, amministratori pubblici e cittadini, saranno i protagonisti del primo degli incontri promossi nell’ambito del progetto “Destinazione Cagliari”, lanciato dal Comune del capoluogo e coordinato dalla società Sintur, in programma mercoledì 8 maggio, alle 10, nel Centro culturale La Vetreria, in Via Italia 63, a Pirri. Ad illustrare ai portatori di interesse l’originalità, le peculiarità e le tappe di Destinazione Cagliari saranno esperti del settore.



Sono attesi il professore associato di Marketing del turismo all’Università degli studi di Cagliari Giuseppe Melis, l'amministratore della società Four tourism Josep Ejarque, il consulente della Destination management organization Romagna Eugenio Angelino, l'amministratore delegato della H-benchmark Francesco Traverso e Martino Di Martino, amministratore di Sintur e coordinatore del progetto Destinazione Cagliari. Modererà i lavori la giornalista Claudia Mameli.



Destinazione Cagliari è il progetto che, nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale, consentirà alla città di proporsi sul mercato turistico nazionale ed internazionale, partendo dall’istituzione di una Dmo. Tutti i soggetti della filiera turistica cittadina saranno chiamati a definire la strategia ottimale per promuovere l’offerta turistica della città, utilizzando strumenti innovativi che consentiranno di capire le richieste del mercato e le potenzialità di Cagliari, messe in rete fra loro. In questo modo la Dmo Destinazione Cagliari rafforzerà e posizionerà nel mercato il brand Cagliari attraverso lo sviluppo di reti ed alleanze strategiche capaci di garantire e sviluppare la crescita sostenibile in chiave turistica del territorio.



Nella foto: Josep Ejarque Commenti CAGLIARI - Operatori turistici, associazioni di categoria, consorzi ed enti turistici, amministratori pubblici e cittadini, saranno i protagonisti del primo degli incontri promossi nell’ambito del progetto “Destinazione Cagliari”, lanciato dal Comune del capoluogo e coordinato dalla società Sintur, in programma mercoledì 8 maggio, alle 10, nel Centro culturale La Vetreria, in Via Italia 63, a Pirri. Ad illustrare ai portatori di interesse l’originalità, le peculiarità e le tappe di Destinazione Cagliari saranno esperti del settore.Sono attesi il professore associato di Marketing del turismo all’Università degli studi di Cagliari Giuseppe Melis, l'amministratore della società Four tourism Josep Ejarque, il consulente della Destination management organization Romagna Eugenio Angelino, l'amministratore delegato della H-benchmark Francesco Traverso e Martino Di Martino, amministratore di Sintur e coordinatore del progetto Destinazione Cagliari. Modererà i lavori la giornalista Claudia Mameli.Destinazione Cagliari è il progetto che, nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale, consentirà alla città di proporsi sul mercato turistico nazionale ed internazionale, partendo dall’istituzione di una Dmo. Tutti i soggetti della filiera turistica cittadina saranno chiamati a definire la strategia ottimale per promuovere l’offerta turistica della città, utilizzando strumenti innovativi che consentiranno di capire le richieste del mercato e le potenzialità di Cagliari, messe in rete fra loro. In questo modo la Dmo Destinazione Cagliari rafforzerà e posizionerà nel mercato il brand Cagliari attraverso lo sviluppo di reti ed alleanze strategiche capaci di garantire e sviluppare la crescita sostenibile in chiave turistica del territorio.Nella foto: Josep Ejarque