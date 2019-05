Condividi | Red 12:23 Il Consiglio direttivo ha rieletto per acclamazione il 55enne presidente della Camera di commercio di Nuoro, Cicalò guiderà l´associazione di categoria per altri cinque anni Confcommercio Nuoro Ogliastra: Cicalò riconfermato



NUORO - Agostino Cicalò è stato confermato presidente di Confcommercio Nuoro Ogliastra. Il Consiglio direttivo lo ha rieletto per acclamazione, Cicalò guiderà la Confcommercio Nuoro Ogliastra per altri cinque anni. 55enne rappresentante di una famiglia storica del commercio nuorese, presidente della Camera di commercio di Nuoro, sarà affiancato nell’incarico da due vicepresidenti: Nadia Secchi (Federazione dettaglianti) e Nicola Mascia (Federmobili e Ufficio).



Vanno a completare la Giunta Antonio Cambedda (Federmoda), Luigi Cocco (Gruppo giovani imprenditori), Vincenzo Vadilonga (Circoscrizione di Bosa), Stefania Puma (Circoscrizione di Macomer), Maria Grazia Tegas (Circoscrizione Ogliastra) e Giovanni Cossu (Panificatori). Nel suo intervento di ringraziamento Cicalò ha evidenziato l’importanza del ruolo svolto dalla Confcommercio nel territorio e condiviso una serie di linee di azione che verranno che vanno sempre di più verso il sostegno alle piccole imprese aumentando i servizi erogati e rinforzando la parte sindacale e dei territori.



«Sono felice e orgoglioso per gli esiti della elezione dei nuovi organi della Confcommercio Nuoro Ogliastra. La nostra organizzazione è e resta la più importante associazione di categoria di impresa del nostro territorio con oltre 2mila imprese iscritte che rappresentano 7.500 occupati ed un valore aggiunto di 300milioni di euro - ha dichiarato Cicalò, tracciando un bilancio dell’attività - La mia conferma a presidente è il riconoscimento del lavoro realizzato da tutta la squadra durante lo scorso mandato, sia da parte dei componenti del Direttivo e della Giunta che dai collaboratori coordinati dal direttore. Siamo riusciti a consolidare la posizione economico finanziaria della associazione, abbiamo sviluppato un grande lavoro di assistenza e formazione delle nostre imprese. Dialoghiamo costantemente con le Amministrazioni comunali per condividere le migliori soluzioni finalizzate a contenere le tasse locali sempre più pesanti. Nel nuovo mandato, mentre continueremo ad essere tutti impegnati a confermare una gestione virtuosa del nostro bilancio, dedicheremo un ulteriore impegno nei processi di formazione delle nostre imprese al fine di qualificare sempre più la loro professionalità, supportandole con determinazione ad affrontare l’evoluzione rapida del mondo digitale, per prevenirne le conseguenze dannose, ma soprattutto per sfruttare le grandi opportunità che si aprono alle imprese più dinamiche».



