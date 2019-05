Condividi | Red 14:02 Sabato e domenica, si rinnoverà l’appuntamento con la manifestazione che permetterà ai cittadini ed ai visitatori di usufruire delle visite guidate offerte dagli studenti delle scuole cittadine e dai volontari delle numerose associazioni che partecipano alla manifestazione Monumenti aperti ad Alghero: XVII edizione



ALGHERO - Sabato 11 e domenica 12 maggio, si rinnoverà l’appuntamento con Monumenti Aperti ad Alghero, la manifestazione che permetterà ai cittadini ed ai visitatori di usufruire delle visite guidate offerte dagli studenti delle scuole cittadine e dai volontari delle numerose associazioni che partecipano alla manifestazione. L’azione di conoscenza e sensibilizzazione verso il patrimonio culturale del territorio nei confronti dei cittadini e la forte valenza educativa nei confronti delle giovani generazioni costituiscono gli elementi chiave di questa manifestazione, che ha coinvolto ad oggi oltre 1500 volontari tra istituti scolastici, associazioni ed enti.



Il tema di questa edizione è “Radici al futuro”, ovvero ciò che ci appartiene come storia e su cui poggia il domani delle comunità. Trae ispirazione dalle politiche europee tese a valorizzare l’intero patrimonio culturale tangibile, intangibile e digitale, accessibile ed inclusivo.

XVII

Tutte le novità della 17esima edizione e l'elenco completo dei siti visitabili saranno resi noti domani, martedì 7 maggio, alle 11, nel corso della conferenza stampa in programma nella sala conferenze de Lo Quarter. All'incontro con la stampa, oltre al sindaco Mario Bruno, all'assessore comunale al Turismo ed alla cultura Gabriella Esposito ed al presidente della Fondazione Alghero Massimo Cadeddu, parteciperanno i numerosi rappresentanti degli enti e delle istituzioni che collaborano alla manifestazione.



