Baseball: i giovani algheresi si danno da fare



ALGHERO - Ancora una volta, gli appassionati algheresi di baseball possono essere fieri delle Tigri baseball Avis Alghero donatori sangue, che hanno regalato emozioni forti a chi ha assistito alla partita di sabato 27 aprile contro i ragazzi della Yellow Team di Sassari e di sabato scorso contro i giovani di Olbia. La partita giocata contro i sassaresi nel campo di Maria Pia è stata tesa fin dai primi inning ed i punti sono arrivati regolari per entrambe le squadre, che hanno sfruttato bene le diverse occasioni e realizzato parecchie spettacolari battute al limite del fuori campo, corse sfrenate e polverose scivolate sulle basi.



I giovani della Yellow team, capitanati dal tecnico Elena Sini, sono cresciuti e maturati nella tecnica di gioco ed i tigrotti, con la loro solita grinta e vivacità, hanno dato del filo da torcere ai loro avversari aggiudicandosi la partita dopo oltre tre ore di gioco, con il punteggio di 13-12, una bellissima partita. Sabato scorso, invece, i tigrotti dell'Avis Alghero allenati dai tecnici Montoto e Yovany D'Amico,hanno giocato contro la giovane formazione olbiese, portando a casa il soddisfacente risultato di 20-15.



E' stata una partita entusiasmante, durante la quale i tigrotti sono emersi per la maggiore esperienza sul campo rispetto ai loro avversari, che comunque promettono bene e grazie ai loro attenti e premurosi allenatori, cresceranno rapidamente conquistando insieme tanti successi. Nel campionato interno di mini baseball, le formazioni allenata da Leonardo D'amico della Paninoteca Suolis nou ha pareggiato 14-14 contro la formazione del Centro estetico Immagine donna, allenata dal tecnico Giorgi.