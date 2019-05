Condividi | M.P. 19:52 Vigili del fuoco al lavoro, ieri, in via Marche nel quartiere Villaggio Satellite. Un grosso albero è stato letteralmente abbattuto dalle raffiche di vento di maestrale sino a 70 chilometri Porto Torres: grosso albero sradicato dal vento



PORTO TORRES - Vigili del fuoco al lavoro, ieri, in via Marche nel quartiere Villaggio Satellite. Un grosso albero è stato letteralmente abbattuto dalle raffiche di vento di maestrale sino a 70 chilometri all'ora che ieri hanno investito la città e gran parte della Sardegna. Paura per le abitazioni che sono state lambite dai rami. L'albero è stato rimosso dai vigili del fuoco e la zona è stata messa in sicurezza.