Pds: «rilanciamo Porto Torres puntando sui giovani»

PORTO TORRES - La segreteria del Partito dei Sardi di Porto Torres, riunitasi venerdì 3 maggio ha esaminato la situazione politica e sociale del territorio turritano. «Al primo posto resta la persistente crisi occupazionale, nella quale versano migliaia di cittadini inoccupati, affrontata in modo del tutto inadeguato negli ultimi tempi», dice il coordinatore cittadino Alessandro Pinna.



«Nel territorio persistono peraltro una serie di criticità che riguardano le carenti condizioni infrastrutturali e i traffici dello scalo portuale, la necessità di accelerare le bonifiche e la riconversione di una parte consistente dell'area industriale, il recupero e la valorizzazione dell'immenso patrimonio archeologico e storico, la piena promozione del parco dell'Asinara, il decoro degli spazi cittadini e la messa in sicurezza della viabilità urbana», sottolinea Pinna. Il Partito dei Sardi intende contribuire al rilancio della città, in collaborazione con i cittadini e le associazioni, con le forze democratiche e autonomistiche, ma anche al progressivo rinnovamento della classe dirigente locale, che si avvicina alla politica soltanto adesso come ad esempio le giovani generazioni.



