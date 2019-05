Condividi | Red 19:19 Quarantasette giovanissimi hanno partecipato alla prima edizione del “Centro Sardegna Minikart”, corso di sensibilizzazione teorico e pratico di mini go-kart per bambini di età compresa tra gli otto ed i dodici anni Centro Sardegna Minikart: successo a Bono



BONO - «E' stata una bellissima manifestazione. L'applauso va rivolto sicuramente ai quarantasette giovanissimi che hanno partecipato al corso di sensibilizzazione teorico e pratico di mini go-kart. Per i piccoli atleti è stato un evento emozionante, personalmente mi ha fatto enormemente piacere vedere l'entusiasmo nei loro occhi».



Così Mauro Atzei, presidente della Scuderia Porto Cervo racing, al termine della prima edizione del “Centro Sardegna Minikart”, corso di sensibilizzazione teorico e pratico di minikart tenutosi a Bono. Il corso, al quale hanno partecipato con notevole attenzione ed entusiasmo i bambini di età compresa tra gli otto ed i dodici anni, è stato organizzato con il patrocinio dell'Automobile club Sassari e del Comune di Bono, in collaborazione con Gt Shardana motorsport ed il Comitato San Raimondo 2019-Fedales 79 Bono.



La prima edizione dell'evento è iniziata sabato con la lezione tenuta dal referente regionale Karting Aci sport Sardegna Antonio Dettori e da esperti del settore tecnico. «E' stata una bella esperienza - ha detto Dettori - mi piace lavorare con i bambini. Rivolgo i miei complimenti alla Porto Cervo racing per questa iniziativa che ha portato più di quaranta giovanissimi ad avvicinarsi al kart, a provarli, sempre nel rispetto delle regole. La speranza è che molti di loro continuino e creino linfa, prima per il kart e poi per l'automobilismo in generale».