5/5/2019 Studenti da tutto il mondo ad Alghero 40 studenti da tutto il mondo tutta la giornata alla scoperta della città di Alghero per festeggiare l’anno scolastico trascorso in Sardegna per l´Intercultura. Arrivano dall’Asia (Thailandia, Malesia, Giappone, Cina), dall’America latina (Argentina, Brasile, Colombia, Messico, Costarica, Honduras, Paraguay), dagli Stati Uniti e dall’Australia e dai quattro angoli dell’Europa (dal Belgio all’Ungheria, dalla Francia alla Turchia, dall’Austria alla Polonia)