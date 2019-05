Condividi | M.P. 14:49 È fissato per il 15 maggio il termine ultimo per presentare le candidature per ricoprire il ruolo di presidente di seggio alla prossime elezioni europee. Spazio per i nuovi presidenti dopo le rinunce Porto Torres, Europee: chiamata per presidenti di seggio



PORTO TORRES – È fissato per il 15 maggio il termine ultimo per presentare le candidature per ricoprire il ruolo di presidente di seggio alla prossime elezioni europee. Alcuni presidenti, scelti d'ufficio dalla Corte d'appello, hanno infatti già rinunciato: così come per le precedenti consultazioni, sarà quindi l'amministrazione a individuare i sostituti.



«Dovrò nominare a breve alcuni presidenti di seggio in quanto abbiamo già ricevuto alcune rinunce – dichiara il sindaco Sean Wheeler – così come da tradizione per la nostra amministrazione, invito i cittadini che hanno la voglia e le competenze per ricoprire questo importante incarico a far pervenire al Comune la loro disponibilità. Per poter fare il presidente di seggio il requisito è essere iscritti all'Albo dei presidenti di seggio, poi vengono quelli di competenza, capacità e conoscenza della materia».



