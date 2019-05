Condividi | A.S. 18:00 Scontato il ricorso in cassazione. Pena ridotta per Francesca Barracciu. Tre anni e tre mesi: È la sentenza della Corte d´Appello di Cagliari nei confronti dell´ex sottosegretaria alla Cultura Fondi ai gruppi: pena ridotta alla Barracciu



CAGLIARI - Pena ridotta in appello. Tre anni e tre mesi per una parte delle spese contestate ma l'assoluzione dall'accusa di aver fatto pagare una fattura a un'azienda riconducibile al compagno. È la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari nei confronti dell'ex sottosegretaria alla Cultura del governo Renzi, Francesca Barracciu. In primo grado l'ex consigliera regionale era stata condannata a 4 anni per peculato nell'ambito dell'inchiesta sull'uso, ritenuto illecito, dei fondi destinati ai gruppi del Consiglio regionale della Sardegna. Difesa dall'avvocato Franco Luigi Satta, era presente in aula e ha ascoltato in silenzio la lettura della sentenza.