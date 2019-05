Condividi | S.O. 14:11 Si tratta di argomenti sempre più attuali e importanti, come dimostrato dagli eventi climatici, che presentano ricadute dirette sulla qualità della vita quotidiana Rischio alluvioni: Piano ad Alghero



ALGHERO - Sarà presentato giovedì 9 maggio alle ore 17.00 presso la sala convegni del Quarter in Largo San Francesco ad Alghero, il Piano di adattamento al rischio alluvioni previsto nel progetto ADAPT, teso a rafforzare la capacità dei sistemi urbani di prevenire e gestire i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, con riferimento alle alluvioni urbane da acque meteoriche.



Le azioni individuate nel Piano di adattamento, sono raggruppate in 5 obiettivi principali: accrescere e approfondire le conoscenze nel campo della formazione e informazione; migliorare la governance; migliorare il sistema di monitoraggio e di allerta; diffondere e applicare buone pratiche nel settore del verde urbano e della gestione delle acque; promuovere interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico.



Si tratta di argomenti sempre più attuali e importanti, come dimostrato dagli eventi climatici, che presentano ricadute dirette sulla qualità della vita quotidiana. L'incontro, che vedrà in apertura i saluti istituzionali del Sindaco di Alghero Mario Bruno e dell'Assessore all'Ambiente Raniero Selva, è aperto alla libera partecipazione dei cittadini. In allegato la locandina dell'evento.