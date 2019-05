video Condividi | S.O. 17:06 Enrico Daga soldato: impegno e idee per la città



«Mosso dalla volontà di dimostrare il grande amore per la mia città e la politica, ho scelto di prendermi delle responsabilità alle quali non mi sono mai sottratto». Enrico Daga e il Partito democratico in campo con l'uscente Mario Bruno: grandi idee e molto impegno per la nuova avventura. L'intervista