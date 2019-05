Condividi | S.O. 18:10 chiusura da imbattuti nel girone per gli atleti impegnati nella serie C regionale. Sconfitte (e retrocesse in serie d1 ) le ragazze, sempre contro il tc Sporting Quartu per 1/3. Tutti i risultati Tc Alghero, weekend in chiaro-scuro



ALGHERO - Grande chiusura da imbattuti nel girone per gli atleti impegnati nella serie C regionale, vincendo per 5/1 contro i secondi in classifica del tc Sporting Quartu, si sono aggiudicati il primo posto posto in classifica con 14 punti, adesso domenica 19 maggio partiranno i play-off (in casa contro il tc Su Planu CA seconda nell’altro girone), per puntare alla fase nazionale per l’accesso in serie B.



Domenica vittorie per Lorenzo Carboni 6/0 6/3 ad Orru’, Michele Fois 6/2 7/5 a Buosonera, Fabio Gallo 6/2 7/5 a Melis, e Garbriele Paolini per 6/7 6/3 6/4 alla vecchia conoscenza Aroni, nei doppi vittoria per Fois-Paolini contro Melis-Orru’ e sconfitta indolore per Carboni-Pittalis contro Aroni-Busonera. Sconfitte (e retrocesse in serie d1 ) le ragazze, sempre contro il tc Sporting Quartu per 1/3, chiuso il girone a 4 punti insieme alla Torres SS b che avendo un maggior numero di incontri vinti nella classifica generale si salva e rimane in serie C nella stagione 2020. L’unica vittoria e’ arrivata da Chiara Razzuoli contro la Spiga per 6/4 6/1, sconfitte invece Claudia Bardino 6/4 6/1 dalla Porcedda, Arianna Alias 6/3 6/2 dalla Sghirru, e nel doppio dalla coppia Alias-Razzuoli per 6/3 6/4 contro Sghirru-Porcedda.



Altra ottima vittoria invece della serie D2 femminile per 3/0 in casa contro la Torres SS, vittorie per Anastasia Ogno contro Sanna per 6/3 6/1, Marta Cau per 6/2 6/2 alla Ruggiu e il doppio dalla nostra coppia Ingrao-Ogno per 6/2 6/3 a Sanna-Ruggiu, finisce con una sconfitta per 3/0 ad Olbia contro tc Terranova l’avventura delle nostre ragazze dell’under 14 tutte al debutto in questa categoria. Domenica prossima turno di riposo per tutti i campionati regionali si riprendera’ nel fine settimana successivo.



