Condividi | S.O. 10:20 Sorpasso per Marinaro ma si apre oggi un'altra giornata frenetica nel marasma che regna nel Centrodestra algherese. Si sblocca ad Alghero la situazione senza più la Lega e il Psd´Az. Nel testa a testa tra Nunzio Camerada e Francesco Marinaro decisivi Udc e Fratelli d´Italia. Ma serpeggia il fantasma di Tedde Fi all´angolo, Lega e Psd´Az fuori: si tratta



ALGHERO - Cambiano le forze sul tavolo del Centrodestra che ad Alghero, senza più l'apporto di Lega e Psd'Az, i vincitori delle ultime elezioni regionali, si sfidano per la primogenitura del candidato a sindaco che dovrà vedersela con Mario Bruno e Roberto Ferrara, da settimane in pista per le rispettive coalizioni. Con almeno due variabili in più: Mario Conoci, nelle ultime ore starebbe polarizzando alcune forze moderate del quadro regionale e non avrebbe alcuna intenzione di tirarsi fuori dalla lotta, e Marco Tedde nonostante abbia rifiutato l'ennesimo invito a candidarsi continua a tessere trame e architettare sgambetti.



Con tanti problemi insomma, si apre ad Alghero sul versante del Centrodestra una nuova giornata di frenetiche trattative. Andando con ordine, qualora il tavolo dovesse rimanere a cinque, decisive saranno le scelte che i partiti minori andranno a compiere per decretare la leadership tra Forza Italia e Riformatori: Camerada avrebbe dalla sua soltanto l'appoggio dell'Udc (Usai), mentre Marinaro sarebbe accreditato di quello dei Fratelli d'Italia (Ballarini), con la civica "Noi per Alghero" orientata però sul portacolori dei Riformatori Sardi.



Una tendenza che se sarà riconfermata nella giornata odierna (giovedì) chiuderà i giochi definitivamente a favore dell'avvocato algherese dei Riformatori sardi, già candidato sindaco nel 2012, che potrebbe trainare a se anche il Partito dei Sardi di Gavino Tanchis. Contro Marinaro però, gioca il caos di Sassari, col tavolo che ha scelto a forza l'esponente vicino proprio ai Riformatori ed a Fortza Paris, di fatto complicando la partita su Alghero. Stando così le cose, Forza Italia ha chiesto ed ottenuto ancora 24 ore di pausa per capire e sondare gli umori dei partiti e valutare le ultime mosse da presentare agli alleati. Pausa che farebbe rientrare in gioco anche Lega e Psd'Az: dopo la chiusura della Giunta regionale, infatti, cambieranno ancora gli equilibri anche sui tavoli delle Comunali. Commenti ALGHERO - Cambiano le forze sul tavolo del Centrodestra che ad Alghero, senza più l'apporto di, i vincitori delle ultime elezioni regionali, si sfidano per la primogenitura del candidato a sindaco che dovrà vedersela con Mario Bruno e Roberto Ferrara, da settimane in pista per le rispettive coalizioni. Con almeno due variabili in più: Mario Conoci, nelle ultime ore starebbe polarizzando alcune forze moderate del quadro regionale e non avrebbe alcuna intenzione di tirarsi fuori dalla lotta, e Marco Tedde nonostante abbia rifiutato l'ennesimo invito a candidarsi continua a tessere trame e architettare sgambetti.Con tanti problemi insomma, si apre ad Alghero sul versante del Centrodestra una nuova giornata di frenetiche trattative. Andando con ordine, qualora il tavolo dovesse rimanere a cinque, decisive saranno le scelte che i partiti minori andranno a compiere per decretare la leadership tra Forza Italia e Riformatori: Camerada avrebbe dalla sua soltanto l'appoggio dell'Udc (Usai), mentre Marinaro sarebbe accreditato di quello dei Fratelli d'Italia (Ballarini), con la civica "Noi per Alghero" orientata però sul portacolori dei Riformatori Sardi.Una tendenza che se sarà riconfermata nella giornata odierna (giovedì) chiuderà i giochi definitivamente a favore dell'avvocato algherese dei Riformatori sardi, già candidato sindaco nel 2012, che potrebbe trainare a se anche il Partito dei Sardi di Gavino Tanchis. Contro Marinaro però, gioca il caos di Sassari, col tavolo che ha scelto a forza l'esponente vicino proprio ai Riformatori ed a Fortza Paris, di fatto complicando la partita su Alghero. Stando così le cose, Forza Italia ha chiesto ed ottenuto ancora 24 ore di pausa per capire e sondare gli umori dei partiti e valutare le ultime mosse da presentare agli alleati. Pausa che farebbe rientrare in gioco anche Lega e Psd'Az: dopo la chiusura della Giunta regionale, infatti, cambieranno ancora gli equilibri anche sui tavoli delle Comunali.