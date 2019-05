Condividi | S.O. 9:47 Sono previste due formazioni musicali: la prima sarà un duo vocale formato dalle giovanissime: Giulia De Stasio e Ludovica Cappai. L´evento è organizzato dal Rotary club Sassari con la partecipazione di giovani musicisti sardi Rotary: solidarietà al Teatro Verdi



SASSARI - Venerdì 10 maggio nella sala dei concerti del Teatro Verdi di Sassari, alle 19, si terrà una serata di beneficenza in cui si raccoglieranno fondi per sostenere le molte persone bisognose di aiuto presenti a Sassari. L'evento è organizzato dal Rotary club Sassari con la partecipazione di giovani musicisti sardi.



Sono previste due formazioni musicali: la prima sarà un duo vocale formato dalle giovanissime: Giulia De Stasio e Ludovica Cappai. La serata si articolerà nella seconda parte in un momento Jazz presentato dal quartetto formato da Simone Faedda, Marco Ochioni, Bruno Brozzu e Giovanni Sanna Passino.



