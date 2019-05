video Condividi | S.O. 11:21 «Gigi onorato, presto ad Alghero»



Parola di Nicola Riva, presente ad Alghero nel giorno della consegna delle cittadinanze onorarie. Il padre, Gigi Riva, bloccato a Cagliari per problemi di salute, si emoziona, saluta e ringrazia il Sindaco Mario Bruno e la città di Alghero, con una promessa: sarà presto in Riviera del Corallo. Le parole di Nicola Riva Commenti Parola di Nicola Riva, presente ad Alghero nel giorno della consegna delle cittadinanze onorarie. Il padre, Gigi Riva, bloccato a Cagliari per problemi di salute, si emoziona, saluta e ringrazia il Sindaco Mario Bruno e la città di Alghero, con una promessa: sarà presto in Riviera del Corallo. Le parole di Nicola Riva • Guarda e condividi il video su Alguer.tv