S.O. 12:00 Il Comune di Alghero pubblica una manifestazione d´interesse per procede all´acquisto di case nuove (o usate) e in fase di realizzazione. Scadenza il 10 giugno 2019 Alghero: 3,6mln per l´acquisto di case popolari



ALGHERO - Pubblicata dal Settore V del Comune di Alghero l’indagine esplorativa finalizzata alla ricerca sul libero mercato di alloggi nuovi o usati, ovvero in fase di realizzazione e recupero, aventi adeguate caratteristiche e condizioni idonei alle finalità dell’Edilizia Residenziale Pubblica (Erp), per l’acquisto in proprietà da parte dell'Agenzia Regionale per l'Edilizia Abitativa. Il bando è rivolto a tutti i soggetti in possesso della proprietà degli immobili e scade il 10 giugno 2019.



L'obbiettivo della manifestazione d'interesse è reperire sul mercato circa 25 alloggi da assegnare alle famiglie di Alghero in graduatoria. Proprio in quest'ottica è stato dirottato il finanziamento di 3,6 milioni di euro per l'acquisto di case già realizzate, tagliando i tempi necessari per la progettazione e costruzione di nuovi insediamenti abitativi.



«E' grazie ad una rinnovata attenzione ed una più stretta collaborazione tra enti, se il settore ha potuto in questi anni vedere avviate importanti misure tese a favorire la ristrutturazione degli alloggi pubblici in concessione, l'individuazione di nuove aree dove favorire nuove progettazioni, la costruzione di nuovi insediamenti abitativi e l'acquisto di case popolari» si legge nella nota di Porta Terra. I 25 alloggi andranno ad aggiungersi alle 7 nuove case in corso di realizzazione e successiva assegnazione nella zona del Carmine (investimento di 1,6 milioni deliberato dall'Amministrazione comunale su finanziamento della Regione Sardegna).