Gli obiettivi da realizzare sono tanti e concreti: lavorare per unire e per integrare la comunità africana e quella sarda, a cominciare dai più piccoli, i bambini, ma senza escludere nessuno, dagli adulti agli anziani Nasce a Sassari l´African Union Sardegna



SASSARI - Presentata ufficialmente nei giorni scorsi a Sassari l’African Union Sardegna, una nuova associazione no profit basata sull'integrazione sociale e culturale. Nel salone Mastino della CGIL, la presidente Shani Kale, insieme al vicepresidente Mustafa Rahame e a diversi altri esponenti della Costa d'Avorio, del Kenya, del Mali, del Gambia, del Senegal, della Nigeria, del Marocco, del Biafra, del Mozambico, del Capo Verde e del Ghana presenti all'incontro, ha esposto le motivazioni che hanno portato alla creazione di questa formazione nata a Sassari nel gennaio del 2019 e composta da circa 50 soci provenienti da una ventina di paesi diversi del continente africano e residenti a Sassari.



Gli obiettivi da realizzare sono tanti e concreti: lavorare per unire e per integrare la comunità africana e quella sarda, a cominciare dai più piccoli, i bambini, ma senza escludere nessuno, dagli adulti agli anziani. Creare un ponte fra le varie lingue e culture attraverso la musica, la danza, l'arte, il lavoro, fra africani e locali, offrendo anche servizi e occasioni di incontro e svago ai soggetti più deboli come i diversamente abili, sempre senza distinzione di razza, colore, lingua, religione, orientamento sessuale e provenienza.



E ancora, organizzare eventi, in autonomia e/o in collaborazione con le realtà associative e culturali locali, come la prima uscita pubblica, organizzata in collaborazione con l'associazione Alisso e la compagnia Theatre en vol, che avverrà il 25 maggio in occasione della giornata dell'Unione Africana, con una parata artistica e musicale che partirà da Porta Sant'Antonio e si concluderà in piazza Santa Caterina dove saranno presenti stand, esposizioni, giochi e musica, per ricordare per la prima volta anche a Sassari l'African Day, la giornata simbolo della liberazione africana dalla colonizzazione. Per informazioni e adesioni: email shanikale83@gmail.com cel 3493421401