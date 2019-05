Condividi | S.O. 9:44 Il club algherese potrà puntare sulla propria squadra agonistica. Dopo un inizio di stagione con intensi allenamenti dovranno dimostrare tutto il loro talento ma soprattutto la determinazione per salire sul gradino più alto del podio I velisti del futuro di scena ad Alghero



ALGHERO - Lo Yacht Club Alghero ospiterà sabato e domenica 11 e 12 maggio la Terza prova del campionato zonale Optimist, riservata ai giovani velisti con età compresa tra 9 e 15 anni. Saranno presenti sulla linea di partenza 60 concorrenti, provenienti da tutti i circoli della Sardegna, come Cagliari Porto Rotondo, Arzachena, Cannigione, Olbia, La Caletta e Arbatax.



Il club algherese potrà puntare sulla propria squadra agonistica. Dopo un inizio di stagione con intensi allenamenti dovranno dimostrare tutto il loro talento ma soprattutto la determinazione per salire sul gradino più alto del podio.



Questa la squadra Algherese: Lorenzo Spiga, Valerio Travaglini, Paolo Spanedda, Eros e Mattias Bardino, Irene Burruni, Elena Inzillo, Nora Carboni. L'appuntamento è alle 14.30 di sabato, dove tutti gli appassionati potranno seguire le regate dalla spiaggia di Maria Pia o dal molo di sottoflutto. Domenica partenza invece alle ore 10.30. Commenti ALGHERO - Lo Yacht Club Alghero ospiterà sabato e domenica 11 e 12 maggio la Terza prova del campionato zonale Optimist, riservata ai giovani velisti con età compresa tra 9 e 15 anni. Saranno presenti sulla linea di partenza 60 concorrenti, provenienti da tutti i circoli della Sardegna, come Cagliari Porto Rotondo, Arzachena, Cannigione, Olbia, La Caletta e Arbatax.Il club algherese potrà puntare sulla propria squadra agonistica. Dopo un inizio di stagione con intensi allenamenti dovranno dimostrare tutto il loro talento ma soprattutto la determinazione per salire sul gradino più alto del podio.Questa la squadra Algherese: Lorenzo Spiga, Valerio Travaglini, Paolo Spanedda, Eros e Mattias Bardino, Irene Burruni, Elena Inzillo, Nora Carboni. L'appuntamento è alle 14.30 di sabato, dove tutti gli appassionati potranno seguire le regate dalla spiaggia di Maria Pia o dal molo di sottoflutto. Domenica partenza invece alle ore 10.30.