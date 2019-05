Condividi | S.O. 10:01 Il ragazzo, dopo aver chiesto quale fosse il prezzo della presentazione sessuale, non volendo pagare prima di consumare il rapporto, ha aggredito la donna con calci e pugni, scaraventandola sull’asfalto e strappandole il borsello con il denaro Predda Niedda: 22enne rapina una prostituta



SASSARI - Nella nottata trascorsa, la Polizia di Stato di Sassari, ha tratto in arresto un 22enne con precedenti di polizia, originario dell’Ogliastra, per rapina. Gli agenti delle volanti della Questura di Sassari, durante un servizio di controllo del territorio nella zona industriale di Predda Niedda, sono stati avvicinati da una donna, poco più che ventenne, meretrice, che era stata da poco rapinata da un giovane il quale si era dato alla fuga a piedi per le vie limitrofe.



Il ragazzo, dopo aver chiesto quale fosse il prezzo della presentazione sessuale, non volendo pagare prima di consumare il rapporto, ha aggredito la donna con calci e pugni, scaraventandola sull’asfalto e strappandole il borsello con il denaro. La ricerca degli agenti non si è protratta a lungo, perché non molto distante dal luogo dell’episodio, sono riusciti a rintracciare il ragazzo che correva a piedi.



Durante la perquisizione, il borsello con all'interno i soldi ed i documenti della ragazza, che nel frattempo il giovane aveva nascosto all'interno dei pantaloni, sono stati recuperati e restituiti all'avente diritto. Dopo le formalità di rito il giovane è stato accompagnato nel carcere di Bancali, mentre la donna aggredita è stata accompagnata al pronto soccorso, dove i medici le hanno assegnato 5 giorni di cure.