Condividi | S.O. 15:09 Ancora quest´anno l´appuntamento si rinnova presso la Casa di Reclusione di Alghero sabato 11 Maggio 2019 dalle ore 14,00 alle ore 19,30 e domenica 12 Maggio dalle ore 10,00 alle ore 19,30 Carcere aperto nel weekend di Alghero



ALGHERO - I Monumenti Aperti rappresentano una delle più seguite manifestazioni cittadine algheresi. Ancora quest'anno l'appuntamento si rinnova presso la Casa di Reclusione di Alghero sabato 11 Maggio 2019 dalle ore 14,00 alle ore 19,30 e domenica 12 Maggio dalle ore 10,00 alle ore 19,30. Il penitenziario, sito di grande interesse, aprirà le porte ai visitatori, presentando la struttura di carattere

storico risalente alla fine dell'800, posizionata nel cuore della città.



Dall'accoglienza e per tutto il corso della visita gli ospiti saranno accompagnati dagli operatori penitenziari affiancati dagli studenti e gli insegnanti del Liceo artistico, che con la loro collaborazione iniziata già nel 2017 sempre per la Manifestazione Monumenti Aperti, si occuperanno dell'accoglienza dei visitatori e di guidare il percorso intra-murario del carcere.



Durante la visita si potrà ammirare lo spazio museale allestito all'interno delle mura della struttura, che mostra uno spaccato carcerario di "usi e costumi" di circa un secolo fa. Verranno esposti oggetti d'arredo e suppellettili dell'ottocento con documentazione d'archivio e fotografica. Si avrà accesso alle celle di detenzione, di carattere storico "settembrine", dove gli studenti del liceo

artistico simuleranno la condizione della vita detentiva dei detenuti dell'epoca storica.



