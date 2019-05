Condividi | S.O. 20:00 Collaborazione sempre più intensa tra Istituzioni regionali e Chiesa: Si sono lasciati con queste parole il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais e il Cardinale Giovanni Angelo Becciu, Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi e collaboratore di Papa Francesco Pais col Cardinale Becciu ad Ardara



CAGLIARI - «Collaborazione sempre più intensa tra Istituzioni regionali e Chiesa per cercare di aiutare i più deboli, coloro che soffrono e gli emarginati. Perché il popolo sardo si è sempre distinto per la fede e per lo spirito cristiano». Si sono lasciati con queste parole il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais e il Cardinale Giovanni Angelo Becciu, Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi e collaboratore di Papa Francesco.



L’alto Prelato e il Presidente Pais, ieri ad Ardara, hanno partecipato alle celebrazioni della Festa di “Nostra Signora del Regno”, patrona del Comune e della Diocesi di Ozieri. «Sono orgoglioso, e con me l’intera Sardegna, che il nostro territorio possa contare, tra gli stretti collaboratori del Santo Padre, il Cardinale Becciu, servitore della Chiesa ed espressione della grande fede isolana. La Festa di Nostra Signora del Regno è un intenso momento di spiritualità: ancora una volta il territorio si è stretto in un grande abbraccio di fede».



La Messa, come tradizione, è stata celebrata nella Basilica dal Cardinale Becciu e concelebrata dal Vescovo della Diocesi di Ozieri Corrado Melis. Dopo la celebrazione, il colloquio informale tra il Presidente Pais e il Cardinale Becciu e la promessa di incontrarsi al più presto per parlare di fede e di una futura e sempre più intensa collaborazione. Commenti CAGLIARI - «Collaborazione sempre più intensa tra Istituzioni regionali e Chiesa per cercare di aiutare i più deboli, coloro che soffrono e gli emarginati. Perché il popolo sardo si è sempre distinto per la fede e per lo spirito cristiano». Si sono lasciati con queste parole il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais e il Cardinale Giovanni Angelo Becciu, Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi e collaboratore di Papa Francesco.L’alto Prelato e il Presidente Pais, ieri ad Ardara, hanno partecipato alle celebrazioni della Festa di “Nostra Signora del Regno”, patrona del Comune e della Diocesi di Ozieri. «Sono orgoglioso, e con me l’intera Sardegna, che il nostro territorio possa contare, tra gli stretti collaboratori del Santo Padre, il Cardinale Becciu, servitore della Chiesa ed espressione della grande fede isolana. La Festa di Nostra Signora del Regno è un intenso momento di spiritualità: ancora una volta il territorio si è stretto in un grande abbraccio di fede».La Messa, come tradizione, è stata celebrata nella Basilica dal Cardinale Becciu e concelebrata dal Vescovo della Diocesi di Ozieri Corrado Melis. Dopo la celebrazione, il colloquio informale tra il Presidente Pais e il Cardinale Becciu e la promessa di incontrarsi al più presto per parlare di fede e di una futura e sempre più intensa collaborazione.