Condividi | Red 20:30 Vista la grande affluenza della scorsa edizione, si rinnova l’appuntamento per la mostra “Percorsi nella Solitùdine” di Marlène Una replica “diversa” della mostra ”Percorsi nella Solitùdine”



ALGHERO - Questo fine settimana sabato 11 e domenica 12 maggio 2019 presso lo spazio espositivo dell’associazione culturale Caitta, in via del Teatro n. 8 ad Alghero, viene riproposto l’evento fotografico ma non solo, che ha come protagonista Marlène ma che si svolge in maniera interattiva. Un breve viaggio emozionale all’interno di sé stessi alla ricerca del proprio io in un’atmosfera carica di misticismo.



Marlène, formatasi all’estero e in particolar modo in oriente ed apprezzata maestra di Yoga e meditazione, ha alle spalle diverse mostre fotografiche e testi pubblicati. (l’ultimo libro “Oltre i limiti imposti”, Bastogi editore, disponibile in libreria). Commenti ALGHERO - Questo fine settimana sabato 11 e domenica 12 maggio 2019 presso lo spazio espositivo dell’associazione culturale Caitta, in via del Teatro n. 8 ad Alghero, viene riproposto l’evento fotografico ma non solo, che ha come protagonista Marlène ma che si svolge in maniera interattiva. Un breve viaggio emozionale all’interno di sé stessi alla ricerca del proprio io in un’atmosfera carica di misticismo.Marlène, formatasi all’estero e in particolar modo in oriente ed apprezzata maestra di Yoga e meditazione, ha alle spalle diverse mostre fotografiche e testi pubblicati. (l’ultimo libro “Oltre i limiti imposti”, Bastogi editore, disponibile in libreria).