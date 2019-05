Condividi | P.P. 10:00 L´obiettivo è quello di trovare cinquemila euro con il finanziamento del crowdfunding a favore dell´associazione ‘Gli amici di Maia’ per creare un’oasi per amici a quattro zampe Un parco felino per i gatti randagi



PORTO TORRES - Un parco felino per accogliere i gatti anziani, abbandonati, incidentati e dar loro una serenità che non troverebbero in strada. È l’idea, in crowdfunding, dell’associazione Gli amici di Maia, un gruppo di volontari che si occupa della tutela dei gatti randagi a Porto Torres. L’oasi felina per i gatti del porto è uno dei quattro nuovi progetti in crowdfunding nell’area Pet Friends della piattaforma Eppela, tutta dedicata agli amici a quattro zampe. L’obiettivo è quello di creare un parco ‘a misura di gatto’ corredato da aree con panchine, tavolini e alberi per accogliere le persone che vogliono passare del tempo nella zona.



All’interno del parco verranno portati avanti progetti di pet therapy, presentazione e conoscenza del gatto nelle scuole primarie e secondarie e lo sviluppo di progetti con enti e istituti per anziani. I fondi (obiettivo 5mila euro) verranno utilizzati per la recinzione, per l'acquisto delle case in legno, delle panchine, della fontana e di tutto ciò che aiuterà a rendere fruibile e sicuro il parco. In caso di raggiungimento dell’obiettivo prefissato dal progetto, supportto da un kit dedicato e dalla consulenza degli advisor, Eppela mette a disposizione magliette e un voucher spendibile in un una nota catena di pet store.



E per chi contribuisce con il finanziamento? Come di consueto per le piattaforme reward-based, ad ogni donazione, in base all’importo versato, viene garantita in cambio una ricompensa sotto forma di prodotti, servizi o ringraziamenti da parte dei progettisti. Un modo, questo, per rendere i finanziatori parte di una comunità.

Per informazioni e per contribuire al progetto https://www.eppela.com/it/projects/23096-un-oasi-felina-per-i-gatti-del-porto Commenti PORTO TORRES - Un parco felino per accogliere i gatti anziani, abbandonati, incidentati e dar loro una serenità che non troverebbero in strada. È l’idea, in crowdfunding, dell’associazione Gli amici di Maia, un gruppo di volontari che si occupa della tutela dei gatti randagi a Porto Torres. L’oasi felina per i gatti del porto è uno dei quattro nuovi progetti in crowdfunding nell’area Pet Friends della piattaforma Eppela, tutta dedicata agli amici a quattro zampe. L’obiettivo è quello di creare un parco ‘a misura di gatto’ corredato da aree con panchine, tavolini e alberi per accogliere le persone che vogliono passare del tempo nella zona.All’interno del parco verranno portati avanti progetti di pet therapy, presentazione e conoscenza del gatto nelle scuole primarie e secondarie e lo sviluppo di progetti con enti e istituti per anziani. I fondi (obiettivo 5mila euro) verranno utilizzati per la recinzione, per l'acquisto delle case in legno, delle panchine, della fontana e di tutto ciò che aiuterà a rendere fruibile e sicuro il parco. In caso di raggiungimento dell’obiettivo prefissato dal progetto, supportto da un kit dedicato e dalla consulenza degli advisor, Eppela mette a disposizione magliette e un voucher spendibile in un una nota catena di pet store.E per chi contribuisce con il finanziamento? Come di consueto per le piattaforme reward-based, ad ogni donazione, in base all’importo versato, viene garantita in cambio una ricompensa sotto forma di prodotti, servizi o ringraziamenti da parte dei progettisti. Un modo, questo, per rendere i finanziatori parte di una comunità.Per informazioni e per contribuire al progetto https://www.eppela.com/it/projects/23096-un-oasi-felina-per-i-gatti-del-porto