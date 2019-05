Condividi | M.P. 11:19 La civica benemerenza del Comune di Porto Torres andrà anche all´intellettuale, poeta, scrittore e conoscitore della lingua turritana Gian Paolo Bazzoni Porto Torres: benemerenza anche a Gian Paolo Bazzoni



PORTO TORRES - La civica benemerenza del Comune di Porto Torres andrà anche all'intellettuale, poeta, scrittore e conoscitore della lingua turritana Gian Paolo Bazzoni. La decisione è stata presa dopo la conferenza dei capigruppo del consiglio comunale.



Bazzoni, scomparso nel 2014, è stato anche eccellente drammaturgo, numerose infatti le opere di teatro dialettale, alle quali si aggiungono le poesie e anche i libri di saggistica. «Giovedì, durante la conferenza dei capigruppo del consiglio comunale, è stato deciso all'unanimità di consegnare la benemerenza civica anche a Gian Paolo Bazzoni – commenta il sindaco Sean Wheeler– una scelta che da subito ho condiviso appieno. Saranno così sei le benemerenze e il nome di Bazzoni si aggiunge a quelli già individuati di Alberto Fratus, Giacomo Alessandro, Francesco Demuro, Roberto Frau e Tore Erittu».



