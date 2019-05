Condividi | S.O. 11:13 È quanto accaduto ad Alghero, dove un’anziana signora di 93 anni era in attesa di fare alcuni accertamenti. All´origine di tutto potrebbe esserci proprio la caduta che avrebbe comportato un´emorragia interna Cade dalla barella, dopo tre giorni muore



ALGHERO - Muore tre giorni dopo essere caduta dalla barella, in ospedale. È quanto accaduto ad Alghero, dove un’anziana signora di 93 anni era in attesa di fare alcuni accertamenti. Domenica sera infatti Leonarda Livesu, originaria di Villanova Monteleone, è stata accompagnata all’ospedale civile.



Dopo essere stata presa in carico dal personale è stata sistemata su una barella che si trovava nel corridoio del reparto di Medicina. La donna però, come riportato sulla cronaca dalla Nuova, sarebbe caduta rovinosamente dalla barella. Un incidente che le avrebbe causato un’emorragia cerebrale probabilmente risultata fatale.



Mercoledì infatti, dopo tre giorni, le sue condizioni sono peggiorate e l'anziana è deceduta. Il caso è finito alla Procura della Repubblica di Sassari che ha aperto un'inchiesta. Al momento senza indagati.