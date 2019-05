Condividi | M.P. 12:20 Domani, domenica 12 maggio, in occasione della Festa della Mamma, le donne del Rotary Club Inner Wheel di Porto Torres, impegnate da 27 anni nella ricerca Airc, saranno presenti nella piazza della Consolata dalle ore 9 Porto Torres: azalee in piazza contro il cancro



PORTO TORRES - Non un semplice fiore ma un alleato della salute che colora di rosa le piazze. Domani, domenica 12 maggio, in occasione della Festa della Mamma, le donne del Rotary Club Inner Wheel di Porto Torres, impegnate da 27 anni nella ricerca Airc, saranno presenti nella piazza della Consolata dalle ore 9 per distribuire le Azalee contro il cancro.



Un contribuito a migliorare la qualità di vita delle donne grazie ai risultati raggiunti nell’ambito della prevenzione, diagnosi e cura del cancro al seno e agli organi riproduttivi. Una idea regalo a tutte le mamme e a tutte le donne.



