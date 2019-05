Condividi | Sara Alivesi 14:00 Segnalati quattro italiani responsabili di truffe su vendite telematiche che spaziavano dai prodotti hi-fi alle autovetture d´epoca, fino alla locazione di appartamenti Sassari, la Polizia denuncia truffatori on-line



SASSARI - Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Sassari ha segnalato in stato di libertà all’autorità giudiziaria quattro persone di cittadinanza italiana di età compresa tra i 28 e i 57 anni, resisi responsabili di truffe on-line che spaziavano dalla vendita di apparecchiature hi-fi e di autovetture d’epoca, alla locazione di appartamenti, il tutto attraverso i più diffusi portali telematici dedicati all’e-commerce. Il modus operandi, scoperto dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Sassari, prevalentemente adottato dai truffatori, è consistito nel richiedere i pagamenti accreditando le somme su nr. IBAN bancari o a mezzo ricarica di carte prepagate nominative che si appoggiano sui circuiti Visa e Mastercard.



Diverse, invece sono le modalità operative utilizzate nelle transazioni relative alle autovetture. In questo caso, infatti, i pseudo acquirenti dichiaratisi interessati, contattavano telefonicamente gli inserzionisti e con sicurezza e destrezza li inducevano ad effettuare transazioni di pagamento tramite gli sportelli ATM presenti negli Uffici Postali, rassicurandoli che la stessa, fosse una nuova e più rapida tipologia di operazione, con la quale ricevere immediatamente il denaro.