Tiscali, Renato Soru alla guida

CAGLIARI - Renato Soru torna alla guida di Tiscali e sulla creatura da lui fondata nel 1998 sventolerà di nuovo la bandiera italiana. Una svolta legata a una importante operazione finanziaria.



Amsicora, società di investimento fondata e gestita da Claudio Costamagna, Alberto Trondoli, Manilo Marocco e partecipata anche da altri investitori privati, ha sottoscritto un accordo per acquisire una partecipazione pari al 22,059% nella società di Sa Illetta che Soru aveva ceduto al magnate russo Vadim Belyaev. L'obiettivo è quello di sostenere l'attuazione del piano di rilancio predisposto dalla società.



