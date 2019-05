Condividi | S.O. 7:55 Il primo lotto della strada sarda inserita tra le 66 opere infrastrutturali . In arrivo un Commissario straordinario per la conclusione accelerata dell'iter autorizzativo L'Alghero-Sassari nel Piano-Conte



ALGHERO - Prende forma il piano del governo per i commissariamenti delle opere previste dal decreto sbloccacantieri. Le prime 66 opere pronte per entrare nel «piano Conte» arrivano da Rete ferroviaria italiana (Rfi) e Anas: Diffusi i 36 interventi Anas da sbloccare e accelerare, a cui si aggiungono le 30 opere di Rfi con i grandi assi ferroviari. Si tratta degli interventi ritenuti strategici ed in attesa delle ultime fasi degli iter autorizzativi, per i quali il Premier intende indicare 66 Commissari straordinari.



Per avere il quadro definitivo degli interventi bisognerà comunque attendere i decreti che Conte firmerà - subito dopo la conversione del Dl sbloccacantieri - per individuare le opere e nominare i commissari. In prevalenza i commissari saranno gli stessi amministratori delegati di Rfi, Maurizio Gentile, e di Anas, Massimo Simonini, o loro diretti incaricati, sul modello di quanto già successo con la ferrovia veloce Napoli-Bari. La notizia trapela dal Sole 24 Ore, che nell'inserto economia ripercorre lo stato dell'arte delle principali opere infrastrutturali del paese.



E tra i 30 cantieri Anas che faranno parte del "Piano-Conte", compare anche la Alghero-Sassari con il primo lotto da Alghero a Olmedo, unica opera prevista in Sardegna. Inseriti anche la variante Tremezzina in provincia di Como, il raccordo autostradale tra la A4 e la Val Trompia, la Galleria Guinza sulla Orte-Fano e il collegamento fra il porto di Civitavecchia e il nodo intermodale di Orte. Si passa poi dal tronco della statale 16 Bari-Mola di Bari al raccordo Salerno-Avellino, dalla tratta Teramo-Mare sulla Ss 80 al corridoio plurimodale Maglie-Santa Maria di Leuca all’adeguamento della Statale Jonica con il viadotto Coseri Sibari, dalla Palermo-Agrigento sulla statale 189 alla statale 121 Palermo-rotatoria Bolognetta.



