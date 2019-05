Condividi | S.O. 9:15 Provvidenziale l´intervento degli uomini della Guardia Ciostiera di Oristano che hanno prestato immediato soccorso, portando in salvo i due diportisti ormai alla deriva del mare Barca alla deriva a Tharros: soccorsi



ORISTANO - Nella giornata di domenica, poco dopo le 16, la Sala Operativa della Capitaneria di porto – Guardia Costiera – di Oristano è stata allertata dal conduttore di un’unità da diporto con il motore in avaria, tramite il numero BLU 1530. In particolare, nel pomeriggio è stato prestato soccorso ad una unità da diporto di circa 4 metri con due persone a bordo, con motore in avaria nelle acque in prossimità delle rovine di Tharros.



L’unità alla deriva, in balia della corrente e del vento, si dirigeva sempre più a largo. Prontamente è stato disposto dalla Sala Operativa l’intervento della dipendente motovedetta CP 307, che a seguito di specifica operazione di ricerca ha individuato e raggiunto l’unità con le due persone a bordo in pericolo.



