Porto Torres: chiusura ufficio anagrafe per 3 giorni

PORTO TORRES - Chiusura straordinaria per l'ufficio anagrafe del Comune di Porto Torres. Il servizio non sarà disponibile al pubblico mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 maggio.



La chiusura è stata programmata da tempo e consentirà l'entrata nell'anagrafe nazionale per il subentro nell'Anpr, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, la banca dati nazionale nella quale stanno progressivamente confluendo le anagrafi comunali. L'Anpr è un sistema integrato che consentirà ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici, consultare o estrarre dati, monitorare le attività ed effettuare statistiche.



Diventerà un punto di riferimento unico per l'intera pubblica amministrazione. L'Anpr, inoltre, allineando i dati toponomastici, permetterà nel futuro di concretizzare anche l'Anncsu, l'Anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, necessaria per completare la riforma del Catasto.



L'ufficio del Comune di Porto Torres rimarrà quindi chiuso al pubblico mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 maggio per l'aggiornamento tecnico informatico. Da lunedì 20 maggio le aperture saranno regolari: il lunedì, mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.