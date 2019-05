Condividi | Red 19:20 Nella 3^ divisione la squadra algherese si conferma al secondo posto della fase play off, mentre in 2^ divisione lo scontro decisivo incomincia il 18 maggio nella palestra di Via Diez Volley, la Gymnasium tra le prime



ALGHERO - Si è conclusa la fase play off della 3^ divisione femminile con la Gymnasium che ha conseguito un brillante secondo posto dietro la Punto Volley di Sassari, compagine contro cui le algheresi hanno giocato alla pari, perdendo di misura in due partite estremamente tirate e giocate testa a testa fino all'ultimo punto.



La società sportiva di via Diez si è dichiarata molto soddisfatta del risultato raggiunto, conseguito col grande valore aggiunto di aver fatto fare una grande esperienza a ragazze decisamente più piccole di età rispetto alle squadre avversarie incontrate nel corso del torneo.



Nella 2^ divisione fmminile, la Gymnasium si è piazzata al secondo posto nella stagione regolare, dietro la Maresport di Castelsardo, aggiudicandosi il diritto a partecipare ai play off, fase a tre squadre in cui parteciperanno Gymnasium, Maresport e la New Volley Ozieri.



