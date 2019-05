Condividi | A.S. 8:41 Si tratta di Roberto Frongia (Lavori pubblici), Gabriella Murgia (Agricoltura), Quirico Sanna (Enti locali e Urbanistica), Giorgio Todde (Trasporti), Valeria Satta (Affari generali) e Andrea Biancareddu (Cultura) In Consiglio regionale giurano i nuovi assessori



CAGLIARI - Dopo l'attesa record per la firma del decreto di nomina da parte del presidente Christian Solinas, oggi in Consiglio regionale è previsto il giuramento dei nuovi assessori regionali. L'atto prima della discussione generale sulle dichiarazioni programmatiche rese mercoledì scorso dal Governatore del Psd'Az.



Si tratta di Roberto Frongia (Lavori pubblici), Gabriella Murgia (Agricoltura), Quirico Sanna (Enti locali e Urbanistica), Giorgio Todde (Trasporti), Valeria Satta (Affari generali) e Andrea Biancareddu (Cultura). I sei delegati si aggiungono alla mini-giunta varata in prima battuta.



