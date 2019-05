Condividi | S.O. 13:32 Così il candidato Pentastellato, Murilio Murru: chiedono attenzione i commercianti: “Troppa la distanza fra noi e l´Istituzione comunale. Partecipata riunione nel centro storico «Ascoltate i commercianti di Sassari»



SASSARI - Nel tardo pomeriggio di ieri, negli spazi della sede cittadina del Movimento Cinque Stelle in corso Vittorio Emanuele numero 60, si è svolto un partecipato e propositivo incontro fra Maurilio Murru, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Sassari, e i commercianti sassaresi. «Ho ascoltato con attenzione le tante voci presenti, in rappresentanza del vivace e variegato mondo del commercio sassarese. Erano tante, e chiedevano da tempo di parlare alla politica».



Tante, espressione del centro storico, dei nomi e marchi storici che in passato davano lustro e rendevano appetibile, fruibile, la città. «Anime del commercio sassarese, ognuna con la sua storia e ognuna a confronto con le difficoltà quotidiane, la voglia di essere parte di una città che poggia – anche – sul commercio e la necessità di sopravvivere».



Chiedono attenzione i commercianti: «Troppa la distanza fra noi e l'Istituzione comunale. C'è una frattura da sanare, quella fra il Comune di Sassari e il mondo del commercio sassarese. Ci sono dei problemi da risolvere: servono una visione chiara e chiare idee a livello di progettazione sul tema, basta lasciare tutto al caso e trasformare l'applicazione di provvedimenti in un far west senza regole».