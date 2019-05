Condividi | S.O. 16:32 Almeno 750 lavoratori degli ipermercati di Sassari, Olbia e Cagliari Santa Gilla e Marconi, aspettano ancora di capire, con ovvie preoccupazioni, il piano industriale di Conad dopo l´acquisizione del gruppo Auchan Retail Italia Auchan in Conad: lavoratori preoccupati



SASSARI - La vendita del gruppo Auchan Retail Italia alla Conad coinvolge quasi 750 lavoratori degli ipermercati di Sassari, Olbia e Cagliari Santa Gilla e Marconi, che aspettano di capire, con ovvie preoccupazioni, il piano industriale di Conad. Quasi scontato il passaggio degli addetti secondo le procedure di Legge, art. 2112 del codice Civile. Diversa sarà la complessità dell’operazione secondo le Federazioni di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTucs Sardegna che, in stretto raccordo con le categorie nazionali, seguono la partita e attendono l’incontro nazionale e i relativi incontri territoriali per conoscere i dettagli del piano di acquisizione. E’ scontata la richiesta di salvaguardare i livelli occupazionali e salariali.



«Con i suoi 77 punti vendita e 2 mila 200 occupati la Conad in Sardegna rappresenta una realtà leader del settore – hanno detto Nella Milazzo (Filcams), Giuseppe Atzori (Fisascat), Cristiano Ardau (UilTucs) sottolineando che - nelle diverse acquisizioni avvenute in passato la società cooperativa ha mantenuto tutti i posti di lavoro come nelle gestioni di periodi di crisi senza traumi e con la stipula di accordi sindacali». Il passaggio dei lavoratori dalla multinazionale francese alla Conad avrà necessità di una particolare attenzione perché si tratta di due realtà molto diverse: da una parte un unico gruppo nazionale, Auchan Retail Italia, dall’altra una società cooperativa articolata, con la società madre a Bologna più otto realtà territoriali fra le quali c’è Conad Tirreno, a cui fa capo la Sardegna. E ancora, nel territorio regionale, la diffusione di Conad è ramificata in altre singole società che gestiscono i punti vendita.



«Dobbiamo seguire passo dopo passo gli sviluppi dell'operazione commerciale e il piano industriale che verrà presentato da Conad e se avrà riflessi sui lavoratori – hanno commentato i segretari regionali di categoria – . Il territorio ha bisogno di occupazione e di valorizzare anche nella nuova realtà Conad le professionalità maturate dai dipendenti Auchan». Nel frattempo, il sindacato si stà organizzando con attivi dei delegati e assemblee informative nei diversi punti vendita di Sassari, Olbia e Cagliari: «Cambiamenti di questo tipo implicano sempre un certo grado di incertezza e preoccupazione – hanno concluso Milazzo, Atzori e Ardau –. Come sindacati siamo pronti ad esercitare il nostro ruolo per agevolare questa importante operazione di acquisizione affinché i dipendenti non paghino scotti o costo e rimangano protagonisti nelle loro aziende».