Risultati di tutto rispetto per i bluerunners al trofeo CorriNuoro. Nella giornata di domenica 12 maggio doppio appuntamento nella "Si corre per Thiesi" alla manifestazione "50 e non li dimostra – corri e cammina con l'Ail" Alghero Marathon al 21° CorriNuoro



ALGHERO - Tappa barbaricina per l’Alghero Marathon impegnata nello scorso week end nella ventunesima edizione del trofeo CorriNuoro, manifestazione organizzata dalla Atletica Amatori Nuoro ed inserita quale appuntamento del progetto master on the road 2019. Gara serale con partenza ed arrivo da piazza Italia su un percorso cittadino con saliscendi per un totale di 2.800 metri da ripetersi quattro volte per un totale di 11,2km riservato alle categorie junior, promesse e senior. Partenza in leggera salita per 300 metri seguita da un chilometro in discesa ed altrettanti in salita a cui è seguito una strappo che ha anticipato i 500 metri finali in leggera discesa.



Risultati di tutto rispetto per i bluerunners algheresi. Angelo Tiloca si è classificato al settimo posto assoluto nonché terzo nella categoria SF40. Ottimo performance per Marco Poddine, Giuseppe Baffo, Giovanni Cherchi e Salvatore Casu. Esordio in gara per Giuseppe Picchedda. Presenti nella gara maschile anche Giacomo Carboni, Guido Rimini, Raffaele Piras, Renato Cattogno e l’inossidabile Palmiro Concas quarto di categoria SF70. In campo femminile quarto e quinto posto assoluto per Daniela Perinu e Paola Pala, rispettivamente prima nella SF40 e seconda nella SF35 dove ha corsa anche Francesca Masala. Vittoria di categoria per Daniela Zedda nella SF50.



Nella giornata di domenica 12 maggio doppio appuntamento per l'Alghero Marathon. Nella "Si corre per Thiesi" organizzata dalla locale associazione Kaotica ed amici di Mandra Antine, sesto posto finale per Giuseppe Panai in un percorso di 12km all'interno del paese. In contemporanea a Sassari da piazza Castello una foltissima rappresentanza dell'Alghero Marathon ha preso parte alla manifestazione "50 e non li dimostra – corri e cammina con l'Ail" sempre su un percorso cittadino di 6km. Sabato 25 maggio appuntamento per la terza edizione del Corri nel Villanova e con la maratonina dei Fenici a Pula.