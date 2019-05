Condividi | M.P. 22:05 Scambio di culture e di esperienze tra studenti. Per sei giorni dal 17 al 22 maggio, le famiglie degli allievi del liceo scientifico Sportivo Mario Paglietti di Porto Torres ospiteranno dodici ragazzi di Domodossola Il Paglietti ospita gli studenti liceali di Domodossola



Scambio di culture e di esperienze tra studenti. Per sei giorni dal 17 al 22 maggio, le famiglie degli allievi del liceo scientifico Sportivo Mario Paglietti di Porto Torres ospiteranno dodici ragazzi che frequentano il liceo scientifico Sportivo dell'istituto Marconi-Galletti-Einaudi di Domodossola. La prima parte del progetto ha visto nella cittadina piemontese con le sue valli - Formazza e Vigezzina - lo scenario ideale per presentare agli studenti turritani un immagine che ai più è risultata sconosciuta.



Panorami mozzafiato e bellissime piste da sci, in una natura incontaminata che i ragazzi hanno potuto conoscere praticando gli sport del circo bianco, istruiti e aiutati dalla campionessa mondiale Valentina Greggio e dalla ex campionessa di bob e attuale giudice internazionale Francesca Iossi. Da Venerdi 17 la “location” cambia e lascia spazio al mare e ai suoi colori, si continua quindi, con la seconda parte del primo scambio tra due istituti scolastici. Per i ragazzi sarà un'occasione per conoscere i principali punti turistici e sportivi del nord ovest della Sardegna.



Infatti gli allievi conosceranno la storia e la cultura sarda. Visiteranno le bellezze della città di Porto Torres, la basilica di San Gavino, l’Antiquarium e la spiaggia di Balai. Saranno accolti dall’amministrazione comunale. Conosceranno l’Asinara utilizzando le biciclette, offerte dalle famiglie portotorresi e faranno visita delle principali attrazioni turistiche del territorio: Sassari, Castelsardo, Alghero e il parco Eolicodi Tula nel Lago del Coghinas. Potranno prendere il sole e bagnarsi nelle splendide spiagge di Balai e Stintino e faranno canoa allo Scoglio Lungo, grazie alla collaborazione con la società Ka.No.Sar



Per loro sarà un'occasione per degustare i prodotti tipici del nostro territorio, insomma un modo per visitare i siti più importanti, svolgere attività sportive e, soprattutto, conoscere i loro coetanei. Alcune famiglie sarde e ossolane sono in contatto stretto già da mesi, dopo l’esperienza positiva di febbraio a Domodossola e non sarà una novità se in futuro verranno in Sardegna per il mare o in Piemonte per la settimana bianca. «Si tratta di esperinza positiva - afferma il dirigente scolastico Francesco Sircana - favorita dal gemellaggio tra i due licei sportivi, il primo in Sardegna e in Piemonte. Così abbiamo incoraggiato e supportato il progetto sviluppato e portato avanti dai docenti del liceo sportivo». Ad organizzare l'iniziativa gli insegnanti Gavinuccia Derudas, Claudia Pecorari, Giuseppe Campus e Luigi Marras.

