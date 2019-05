Condividi | S.O. 9:38 Revocato il simbolo del Movimento 5 Stelle al candidato cagliaritano delle elezioni in programma il 16 giugno, Alessandro Murenu. Post sessisti alla base del caos Bufera su Cagliari, niente elezioni per il M5s



CAGLIARI - Il Movimento 5 Stelle revoca la certificazione del simbolo al candidato alle Comunali di Cagliari, Alessandro Murenu. La revoca segue la bufera "social" su due post contro le unioni civili e l'aborto.



A Cagliari così non ci sarà alcun candidato sindaco M5S.

«Ci sono valori che fanno parte del Dna del MoVimento, come l'idea di una donna che ha diritti e doveri identici a quelli dell'uomo. Nel lavoro, in famiglia, in amore» è la ferma posizione del Movimento.



«Ribadiamo che siamo lontani anni luce dalle posizioni espresse al congresso di Verona e oggi prendiamo le distanze da quanto affermato dal candidato a sindaco di Cagliari Alessandro Murenu». spiega il movimento. «Chi vuole associare rivendicazioni come quelle espresse a Verona contro la donna al simbolo del MoVimento, si sbaglia di grosso ed è fuori dal nostro progetto».