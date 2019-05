video Condividi | S.O. 10:00 Colpo dei Baschi Versi sassaresi contro il commercio illegale e la tutela del made in Italy. I preliminari accertamenti effettuati sulla documentazione che accompagnava i pacchi, hanno da subito incuriosito i militari, col sospetto che gli stessi potessero contenere merce irregolare. Le immagini del sequestro Maxi sequestro di pattadesi pakistani



SASSARI - I servizi disposti dal Comando Provinciale di Sassari in tutto il territorio di competenza nel settore delle frodi in commercio e della tutela del made in Italy hanno consentito di

concludere un’importante operazione che ha portato al sequestro un ingente quantitativo di coltelli modello “pattadesa”, apparentemente simili a quelli prodotti artigianalmente in Sardegna ma in realtà provenienti dal Pakistan.



In particolare, i “Baschi Verdi”, nel corso di una serie di controlli volti alla prevenzione e repressione degli illeciti in materia di commercio e tutela del consumatore, hanno intercettato alcuni colli, trasportati da uno spedizioniere e destinati ad un noto esercizio

commerciale di Golfo Aranci operante nel settore della vendita al dettaglio di gioielli, souvenir, articoli da regalo e prodotti dell’artigianato locale. I preliminari accertamenti effettuati sulla documentazione che accompagnava i pacchi, hanno da subito incuriosito i militari, col sospetto che gli stessi potessero contenere merce irregolare.



Alla presenza del destinatario del carico, gli operanti aprivano i colli che risultavano contenere oltre 690 coltelli, modello “Pattadesa”, di varia tipologia e misura. I coltelli, che si presentavano simili agli originali tanto da indurre in errore un normale acquirente, erano stati acquistati ad un prezzo di circa 5 euro cadauno e sarebbero stati rivenduti a prezzi che oscillavano tra i 30 ed i 70 euro. I successivi controlli hanno permesso il rinvenimento di un ingente quantitativo di coltelli, parte dei quali già esposti per la vendita ed altri depositati nei magazzini di pertinenza.



Peraltro, i militari hanno ritrovato alcuni fogli manoscritti che accompagnavano la merce esposta in vetrina, che inducevano a ritenere i prodotti, denominati “Pattada” di produzione artigianale e muniti di garanzia. Difatti Pattada è un paese del centro Sardegna noto per la produzione artigianale di coltelli tipo “pattadese” ovvero con lama a forma di foglia di ulivo e manico in osso. L’intera operazione ha consentito il sequestro di 1.573 coltelli (dei quali nr. 592 provvisti di custodia in pelle) recanti il marchio riproducente la testa di un muflone e la scritta “pattadesa”.



La responsabile, un imprenditrice Sassarese di anni 54, è stata deferita alla competente Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania per il reato di frode in commercio. L’operazione in argomento, finalizzata alla tutela di una delle eccellenze del nord dell’isola

