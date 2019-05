Condividi | S.O. 16:16 In occasione delle elezioni del 16 Giugno, il Primo cittadino di Alghero è sostenuto dal Centrosinistra con tre liste che includono le anime ambientaliste e civiche. Martedì la conferenza stampa Mario Bruno apre via la Marmora



ALGHERO - Al via la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Alghero. In programma martedì prossimo, 21 maggio 2019, alle ore 11, la conferenza stampa di presentazione della candidatura alla carica di Sindaco di Alghero per l'uscente Mario Bruno. In occasione delle elezioni del 16 Giugno, il Primo cittadino è sostenuto dal Centrosinistra con tre liste che includono le anime ambientaliste e civiche. In occasione della conferenza stampa programmata presso la sede del Comitato elettorale di Via La Marmora 84, ci saranno tutti i referenti della Coalizione.



Foto d'archivio Commenti ALGHERO - Al via la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Alghero. In programma martedì prossimo, 21 maggio 2019, alle ore 11, la conferenza stampa di presentazione della candidatura alla carica di Sindaco di Alghero per l'uscente Mario Bruno. In occasione delle elezioni del 16 Giugno, il Primo cittadino è sostenuto dal Centrosinistra con tre liste che includono le anime ambientaliste e civiche. In occasione della conferenza stampa programmata presso la sede del Comitato elettorale di Via La Marmora 84, ci saranno tutti i referenti della Coalizione.Foto d'archivio