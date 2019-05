Condividi | A.B. 15:32 La Manifestazione è organizzata dall´Associazione Socio Culturale Sportiva Guardia Grande, dal Comitato Festeggiamenti N.S. della Guardia e dal Comitato Guardia Grande Corea all´interno di Emozioni di primavera "Faghinde e Mandighende" a Guardia Grande



ALGHERO - Tutto pronto ad Alghero. Anche quest'anno si rinnova l'atteso appuntamento con "Faghinde e Mandighende", presso la borgata di Guardia Grande. L'evento è inserito all'interno della fortunata edizione di Emozioni di Primavera, con l'organizzazione del Parco di Porto Conte.



L'appuntamento è per domenica 19 Maggio con un ricco programma all'insegna del gusto e della tradizione. Si parte alle ore 9.30 con l'inaugurazione della mostra mercato dei produttori della Nurra. Spazio alle 10.30 col laboratorio per grandi e piccini "la pasta e i dolci delle nonne".



Segue il folk popolare e il pranzo con la tradizione: dalle ore 12.30 primo piatto all'algherese e maiale allo spiedo. Alle ore 15.00 i giochi in piazza e la merenda con le "nonne algheresi". Infine i maestri torronai, a cura dell'azienda agricola Agriturismo Porticciolo, per finire alle ore 17.30 con balli e musica in piazza a cura del Duo Marimba.



